Atelier couture parent/enfant UDAF de l’Yonne, 27 novembre 2021, Auxerre.

Atelier couture parent/enfant

du samedi 27 novembre au samedi 2 avril 2022 à UDAF de l’Yonne

Le concept: venir en binôme enfant/adulte avec son matériel de couture (machine à coudre, ciseaux, épingles..). Nous vous fournissons le tissu (et le fil) et le projet couture. Nous passons ensuite une bonne après-midi à découper et coudre ensemble et repartons à la fin avec un projet couture terminé, après avoir partagé le goûter! Si vous êtes une couturière expérimentée et que vous voulez venir conseiller et aider des couturiers d’un jour, vous êtes bien-sûr la bienvenue! Ateliers organisés en partenariat entre l’AFC de l’Auxerrois et l’UDAF de l’Yonne

Inscription obligatoire, gratuit

Réaliser un projet couture en binôme parent/enfant

UDAF de l’Yonne 39 avenue de St Georges 89000 Auxerre Auxerre Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T17:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T17:00:00