Atelier couture « le fer à repasser »

Finistère Lors de cet atelier couture animé par Marie Bédhet, artisane couturière, vous apprendrez l’art du fer à repasser en couture. Cet atelier est plutôt destiné à des personnes possédant déjà quelques notions de couture. Il est possible d’apporter sa propre machine à coudre, si son utilisation ne pose pas de problème.

Samedi 11 mars, 10h-12h, Maison des associations de Plouhinec (tout en haut). Sur inscription, 25€, nombre de places limitées.

Places limitées – Inscription obligatoire. cotewaste@lilo.org +33 6 49 37 19 28 https://cotewaste.fr/ Plouhinec

