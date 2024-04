Atelier couture Je couds une trousse zippée Dity Pont-l’Abbé, samedi 20 avril 2024.

Vous savez coudre (à peu près) droit à la machine ? Je vous propose de confectionner une pochette zippée doublée

Vous apprendrez à poser une fermeture éclair « en sandwich » (entre le tissu extérieur et la doublure intérieure) et à faire de jolis coins

En choisissant de donner du volume en bas, votre pochette peut devenir une trousse !

Je vous propose une sélection de tissus (wax, velours, tissus type ameublement, tissus enduit… et unis pour la doublure). Venez choisir vos tissus avant l’atelier (sauf réelle impossibilité)

Maximum 4 participants

matériel fourni ; gourmandise et boisson offertes

Réservation obligatoire.

à partir de 10 ans

Débutants niveaux 1 et 2

pré-requis connaitre la machine à coudre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20 17:30:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

