Atelier premiers pas en couture avec une machine à coudre pour apprendre à l’utiliser, à l’entretenir et faire des réalisations simples. Objectif zéro déchet en fabriquant ses propres sacs à vrac, tote bag ou lingettes à partir de tissus de récupération.

Public adulte et enfants à partir de 12 ans, gratuit, inscription obligatoire

Atelier premiers pas en couture avec une machine à coudre pour apprendre à l'utiliser, à l'entretenir et faire des réalisations simples. Recycl'lab 1 place Paul Claudel 51100 Reims

2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T12:00:00

