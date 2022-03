Atelier couture Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Atelier couture Granville, 26 mars 2022, Granville. Atelier couture Granville

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 16:00:00

Granville Manche Granville Atelier couture sur le thème : “création d’un kit de voyage composé de 3 accessoires” avec Elodie de l’Atelier du Chat Noir.

Prix : 25€ par personne. Inscription obligatoire en boutique, par message ou par téléphone. Places limitées. Débutants acceptés. Atelier couture sur le thème : “création d’un kit de voyage composé de 3 accessoires” avec Elodie de l’Atelier du Chat Noir.

Prix : 25€ par personne. Inscription obligatoire en boutique, par message ou par téléphone. Places limitées. Débutants… mvgranville@mademoisellevrac.fr +33 2 33 79 15 71 Atelier couture sur le thème : “création d’un kit de voyage composé de 3 accessoires” avec Elodie de l’Atelier du Chat Noir.

Prix : 25€ par personne. Inscription obligatoire en boutique, par message ou par téléphone. Places limitées. Débutants acceptés. Granville

dernière mise à jour : 2022-03-19 par OT Granville Terre et Mer

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville Granville Departement Manche

Granville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

Atelier couture Granville 2022-03-26 was last modified: by Atelier couture Granville Granville 26 mars 2022 Granville manche

Granville Manche