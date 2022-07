ATELIER COUTURE ET LOIRSIRS CREATIFS A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

ATELIER COUTURE ET LOIRSIRS CREATIFS A CLISSON Clisson, 13 juillet 2022, Clisson. ATELIER COUTURE ET LOIRSIRS CREATIFS A CLISSON

26, rue des Cordeliers Centre Culturel des Cordeliers Clisson Loire-Atlantique Centre Culturel des Cordeliers 26, rue des Cordeliers

2022-07-13 – 2022-07-13

Centre Culturel des Cordeliers 26, rue des Cordeliers

Clisson

Loire-Atlantique EUR 20 Atelier couture et loisirs créatifs

Les enfants réalisent un sac à coulisse ou une trousse et repartent avec leurs créations. Le matériel ( machine à coudre et tissu) est fourni.

Mercredi 13 juillet de 13h45 à 15h45 pour les 8/10 ans

Mercredi 13 juillet de 16h à 18h pour les 10/11 ans

20€ pour les 2h Atelier enfants pour la création de sac à coulisse et de trousse, les Mercredi 13 juillet de 13h45 à 15h45 pour les 8/10 ans et de 16h à 18h pour les 10/11 ans 20€ pour les 2h CentreCultureldesCordeliers +33 2 40 03 95 09 http://www.asso-cordeliers.fr/ Atelier couture et loisirs créatifs

Les enfants réalisent un sac à coulisse ou une trousse et repartent avec leurs créations. Le matériel ( machine à coudre et tissu) est fourni.

Mercredi 13 juillet de 13h45 à 15h45 pour les 8/10 ans

Mercredi 13 juillet de 16h à 18h pour les 10/11 ans

20€ pour les 2h Centre Culturel des Cordeliers 26, rue des Cordeliers Clisson

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Clisson Loire-Atlantique Centre Culturel des Cordeliers 26, rue des Cordeliers Ville Clisson lieuville Centre Culturel des Cordeliers 26, rue des Cordeliers Clisson Departement Loire-Atlantique

Clisson Clisson Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clisson/

ATELIER COUTURE ET LOIRSIRS CREATIFS A CLISSON Clisson 2022-07-13 was last modified: by ATELIER COUTURE ET LOIRSIRS CREATIFS A CLISSON Clisson Clisson 13 juillet 2022 26, rue des Cordeliers Centre Culturel des Cordeliers Clisson Loire-Atlantique

Clisson Loire-Atlantique