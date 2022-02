Atelier couture enfant Mouret Mouret MouretMouret Catégories d’évènement: Aveyron

Inscription Aline 06 74 95 77 51 ou alineboutry@hotmail.com Découverte de la couture à travers des ateliers thématiques différents à chaque séance samedi 12 février et samedi 12 mars 2022 aux Ateliers du Geste. A partir de 10 ans.

Inscription Aline 06 74 95 77 51 ou alineboutry@hotmail.com OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

