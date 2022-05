[Atelier couture] en voile de bateau Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Atelier couture] en voile de bateau Dieppe, 11 juin 2022, Dieppe.

2022-06-11 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00

Dieppe Seine-Maritime Nous vous proposons des ateliers fabrications à partir de vieilles voiles du CVD.

Partagez vos idées dans un moment convivial !

Pour ces journées, chaque Fabrication réalisée peut être emportée contre une participation qui sera versée à la SNSM.

Vous pouvez aussi laisser vos réalisations au CVD pour une vente lors des différentes manifestations au profit du CVD et de la SNSM.

Prenez votre pique nique si vous le souhaitez. Boissons fraîches et chaudes peuvent être prises au Club House du CVD.

contact@cvdieppe.fr +33 6 62 28 75 00

