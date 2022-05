Atelier – Couture en duo enfants/parents

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 11:30:00 Sarah Romeno et Noémie Mandry vous proposent dans un premier temps, d’écouter l’histoire “Le petit nuage gris” en kamishibaï, puis vous proposeront de réaliser une petite pochette “range-émotions” en couture.

Pour les enfants de 5 à 7 ans accompagnés d’un adulte.

