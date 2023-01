Atelier couture Atelier couture des Sablons Nogent-sur-vernisson Catégorie d’Évènement: Nogent-sur-Vernisson

Atelier couture Atelier couture des Sablons, 21 janvier 2023, Nogent-sur-vernisson. Atelier couture 21 et 28 janvier Atelier couture des Sablons Atelier couture Atelier couture des Sablons 24 Rue Aristide Briand, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson Atelier couture, un moment créatif et convivial, pour se faire plaisir ou à offrir… sur le thème : Pyjamas Party. Rappel des bases de la couture, explication et réalisation du modèle (fourniture d’un livret explicatif). Samedi 21/01 : lingettes et débarbouillettes réutilisables, le 28/01 : pyjashort (à réserver 15 jours à l’avance).

2023-01-21

2023-01-28

