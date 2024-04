Atelier couture dégustation de vin sujet « mets ta touche ou retouche » chez Monsieur Bisontin Cave à vin Besançon, samedi 20 avril 2024.

Monsieur Bisontin à Besançon et Jennifer de Qwobolo s’associent pour un après-midi couture dégustation de vin.

Sujet “donne ta touche ou retouche”

Viens avec un projet couture pour le réaliser dans un cadre insolite. Profite du lieu pour déguster du bon vin avec les conseils avisés de notre hôte.

Les bonnes raisons de venir

– Simple Tu aimes le vin et la couture

– Tu ne sais pas réparer des chaussettes ou coudre un bouton.

– Tu as un bon niveau en couture mais un de tes projets n’a pas abouti ou pas comme tu aurais voulu et tu veux trouver une solution pour lui donner une seconde vie.

– Tes tissus s’accumulent dans ton placard et tu n’arrives pas à commencer un projet.

Machines à coudre et matériel fournis. 27 27 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:30:00

fin : 2024-04-20 17:30:00

chez Monsieur Bisontin Cave à vin 11 Av. Sadi Carnot

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jennifer@qwobolo.fr

