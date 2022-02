Atelier couture débutant(e)s 3232 rue du Général de Gaulle,Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

3232 rue du Général de Gaulle, Olivet, le samedi 26 février à 14:00

**Aux côtés de Géraldine, créatrice de Bulle2coton, vous apprendrez les bases nécessaires pour utiliser votre machine et faire vos premiers pas en couture :)** Durée : 3 heures Tarif : 27 euros Renseignements et inscriptions : [bulle2coton@free.fr](mailto:bulle2coton@free.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T17:00:00

