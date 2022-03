Atelier couture débutant : tote bag réversible La bulle, 12 mars 2022, Orléans.

Atelier couture débutant : tote bag réversible

La bulle, le samedi 12 mars à 14:00

Atelier couture pour débutant, enfant à partir de 7 ans et adulte. En 2 heures, vous apprendrez les bases de la couture à la machine à coudre : tracer un patron et couper le tissu, épingler, coudre et réaliser de belles finitions. Vous repartirez avec une création unique réalisée par vos soins. Et vous pourrez prendre un café et une gourmandise au salon de thé La Bulle – Orléans.

5 euros à l’inscription + 15 euros sur place

Venez découvrir les bases de la couture à la machine et repartez avec votre sac réversible.

La bulle 45000 13 ter rue du faubourg saint jean Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T16:00:00