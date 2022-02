Atelier couture débutant La bulle Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Cours d’1h30 le 9 février au salon de thé La Bulle Orléans.

Participation libre, consommation obligatoire au salon de thé

Viens t’initier à la couture en apprenant à créer un tote bag réversible ! La bulle 45000 13 ter rue du faubourg saint jean Orléans Loiret

2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T15:30:00

