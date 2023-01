Atelier couture de protections hygiéniques Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier couture de protections hygiéniques Bibliothèque Saint-Eloi, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit Attention ! L’atelier a lieu à la Maison du Zéro déchet : 1 passage Emma Calvé, 75012 Paris. RDV directement là-bas à 15h ou à la bibliothèque à 14h50 pour s’y rendre avec les bibliothécaires. En écho à la journée de lutte pour les droits des femmes, la bibliothèque s’associe à la Maison du Zéro déchet et à Soie Rouge : combattons ensemble la précarité menstruelle ! Découvrez l’association Soie Rouge et apprenez à confectionner des serviettes hygiéniques lavables au bénéfice de personnes en situation de précarité menstruelle, en partenariat avec la Maison du Zéro déchet ! Pas besoin de s’y connaître en couture, tout le monde peut participer. Le coût d’investissement dans un lot de protections lavables est souvent prohibitif, surtout pour des personnes aux moyens financiers limités. Née d’une démarche solidaire, écologique et pérenne, Soie Rouge fabrique et distribue des produits d’hygiènes réutilisables (lingettes et serviettes hygiéniques lavables) à des personnes en situation de précarité. Cette initiative permet d’éviter que leur santé ne soit mise en danger par l’achat de protections menstruelles à usage unique coûtant moins cher mais contenant des substances toxiques. Mettre ces produits à disposition, c’est aussi soulager des personnes à faibles ressources du poids financier des règles qui les oblige chaque mois à choisir entre loyer, nourriture ou protections hygiéniques. Les intervenantes de Soie Rouge viendront avec du matériel mais si vous souhaitez apporter le vôtre, voici la liste du matériel nécessaire : Du tissu coton : 5 morceaux de 25 x 21 cm (soit un grand coupon de 45 x 80 cm)

Du tissu éponge : 10 bandes de 20 x 7,5 cm (soit un grand coupon de 20 x 75 cm)

Du tissu PUL (imperméable) : 5 morceaux de 25 x 21 cm (soit un grand coupon de 45 x 80 cm)

Des boutons pressions pour fermer les serviettes : 2 par modèle Pour confectionner chez vous des serviettes, vous pourrez vous procurer des kits à la boutique de la Maison du Zéro Déchet, contenant le matériel pour réaliser 5 serviettes à prix libre. Un don du montant de 10 € reversé à l’association Soie Rouge est conseillé pour couvrir l’achat du matériel. *********************************************************************************************************************************** samedi 11 mars, 15h ados/adultes

sur inscription, à partir du 11 février Attention ! L’atelier a lieu à la Maison du Zéro déchet : 1 passage Emma Calvé, 75012 Paris. RDV directement là-bas à 15h ou à la bibliothèque à 14h45 pour s’y rendre avec les bibliothécaires. En lien avec l’atelier… Retrouvez durant tout le mois de mars notre collecte de produits hygiéniques en partenariat avec l’association Règles élémentaires. Une boîte accueille vos dons à l’entrée de la bibliothèque, pour lutter ensemble contre la précarité menstruelle ! Plus d’informations.Et aussi, en écho à la journée de lutte pour les droits des femmes…> Une carte blanche spéciale féminismes avec la Caverne des BD !> Une soirée ciné avec la projection du documentaire Djamilia ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Maison du Zéro Déchet et association Soie Rouge Atelier couture de serviettes lavables

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris Departement Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier couture de protections hygiéniques Bibliothèque Saint-Eloi 2023-03-11 was last modified: by Atelier couture de protections hygiéniques Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 11 mars 2023 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris