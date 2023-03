Expositions de pièces réalisées à plusieurs mains atelier couture d’art » La petite Luce « , 27 mars 2023, Pernes-les-Fontaines.

Expositions de pièces réalisées à plusieurs mains 27 mars – 2 avril atelier couture d’art » La petite Luce »

Je suis Emeline RICARD, créatrice de mode sur mesure intuitive et révélatrice dans mon atelier « la petite luce » situé place du Portalet à Pernes Les fontaines (84210)

Je mets en lumière toutes les femmes en sublimant leur potentiel grâce à l’étude de leur thème coloré et de leur numérologie.

Le week-end des JEMA mon atelier sera donc ouvert pour montrer mon savoir-faire et montrer mes differents outils et méthodes de travail.

Les JEMA 2023 seront également l’occasion de présenter des oeuvres et créations résalisées à plusieurs mains afin d’associer différents savoir faire et métiers sur une création commune, en partenariat avec d’autres artisan de la ville de Pernes les Fontaines.

Pour cette exposition à « quatre mains » je collabore avec une céramiste, une peintre sur soie et une brodeuse afin de réaliser des pièces uniques et originales mélants techniques partculières, savoir-faire, créativité et travail d’équipe.

Quand une céramiste, Valérie Haopé, réalise de beaux boutons et broches en porcelaine, ils viennent se poser sur une belle blouse en soie cousue par mes soins puis peinte à la main par Daniel Vial, « LES SOIES ».

Cette pièce sera accompagnée d’une belle jupe brodée par Estelle Pina (les petits polissons) qui démontrera son savoir-faire en matière de broderie.

Ces pièces seront exposées parmis d’autres sur Pernes-les-fontaines tout le week-end des JEMA et le public aura la possibilité de faire le parcours des métiers d’art de la ville et de rencontrer les différents artisans et découvrir leur savoir-faire de prestige.

A découvrir : des céramistes, sculpteurs, horloger, soierie, soufleurs de verre, tapissière d’ameublement, réparation de piano, graveur, bijoutière, brodeuse, couturière, marqueteur, doreur, facteur d’orgue etc….nos différents artisans proposent des métiers divers et variés.

atelier couture d’art » La petite Luce » 9, place du portalet 84210 PERNES LES FONTAINES Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 12 45 31 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

couture céramique

photo réalisé par Cecilia branding