2023-03-03 14:00:00 – 2023-03-03 16:30:00

Atelier de couture pour créer votre cube pour bébé. Niveau 1. Matériel et fournitures inclus. 4 personnes maximum. Réservation obligatoire. contact@merci-mercerie.fr +33 2 96 31 46 93

