2022-12-01 18:30:00 – 2022-12-01 20:00:00

Deux-Svres Saint-Aubin-le-Cloud EUR Couture créative 2 jeudis par mois à la MPT : pour passer au zéro déchet rien de mieux qu’un peu de couture ! Sac à vrac, lingettes,… customiser un vieux jean, faire une trousse ou un vanity, des rideaux, des bas de pantalon, etc, etc, sans oublier les petits cadeaux « fait main » ! -10 et 24 novembre

-1er et 15 décembre Renseignements : MPT St Aubin +33 5 49 63 16 18 MPT Saint Aubin

Maison Pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

