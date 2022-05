Atelier couture créative – Fête des mères

2022-05-21 – 2022-05-21 EUR 15 25 Ateliers couture créative fête des mère : sachets de lavande en feutrine naturelle !

Venez découvrir la couture créative avec la feutrine naturelle lors de cet atelier spécial fête des mères.

Accessible à tous petits et grands dès 6 ans ! Réalisation d’un sachet de lavande. Venez en solo, en duo, en famille, 1h30 d’activité manuelle, 15€ par participant, 25€ pour un duo.

Les mercredi 18 & 25 mai et les samedi 21 & 28 mai à 10h30, 14h ou 16h30. Ateliers couture créative fête des mère : sachets de lavande en feutrine naturelle !

Les mercredi 18 & 25 mai et les samedi 21 & 28 mai à 10h30, 14h ou 16h30.

