Atelier couture Maison des Loisirs 23 avenue Gilbert Dru Châtel-Montagne

2022-02-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-12 17:00:00 17:00:00

Châtel-Montagne Allier Marie Hélène Goutorbe nous invite à coudre ensemble un porte monnaie personnalisé! mdl.chatel@gmail.com +33 6 37 06 54 13 https://www.maisondesloisirs.org/event-details/atelier-couture Maison des Loisirs 23 avenue Gilbert Dru Châtel-Montagne

