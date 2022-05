Atelier couture – Charlotte à saladier Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: 76190

Christel de La fabrik de Christel vous propose un cours de couture afin d'apprendre à créer une charlotte à saladier. Hyper pratique, cette charlotte vous permettra de moins (voire plus du tout) utiliser de film plastique alimentaire. L'atelier est gratuit. Cependant, vous devez prévoir le matériel suivant : – une machine à coudre – tissu enduit 140 cm sur 50 cm – film alimentaire (voir dans magasin de couture) 140 cm sur 50 cm – 2 m d'élastique de 0.6 mm de largeur – un pied presseur téflon (pied transparent) – une aiguille 100 – 1 paire de ciseaux – des épingles – du fil – un découvit

