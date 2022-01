Atelier couture Bibliothèque de la Remaudière La Remaudière Catégories d’évènement: La Remaudière

Loire-Atlantique

Atelier couture Bibliothèque de la Remaudière, 2 mars 2022, La Remaudière. Atelier couture

Bibliothèque de la Remaudière, le mercredi 2 mars à 16:00

Duo parent/enfant Ouverture des inscriptions un mois avant. Vous aimeriez vous mettre à la couture mais vous n’y connaissez rien ?! Laissez-vous guider par Élodie pour une réalisation zéro déchet… [[https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)

Ouverture des inscriptions un mois avant l’évènement

Atelier couture Bibliothèque de la Remaudière 1 place de l’Eglise La Remaudière La Remaudière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T16:00:00 2022-03-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Remaudière, Loire-Atlantique Autres Lieu Bibliothèque de la Remaudière Adresse 1 place de l'Eglise La Remaudière Ville La Remaudière lieuville Bibliothèque de la Remaudière La Remaudière Departement Loire-Atlantique

Bibliothèque de la Remaudière La Remaudière Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-remaudiere/