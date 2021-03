Atelier couture avec Saroj La Mine Ressourcerie, 13 mars 2021-13 mars 2021, Arcueil.

Atelier couture avec Saroj

La Mine Ressourcerie, le samedi 13 mars à 14:30

Venez vous former à la couture avec Saroj, que vous soyez débutant.e ou confirmé.e, c’est l’occasion de se réunir autour de la couture pour échanger et progresser dans une ambiance décontractée !

Au programme : initiation à la couture et petits raccommodages pour ne plus jeter vos vêtements abîmés.

Tarifs :

Machines à coudre sur place.

Masque obligatoire.

Inscription préalable via helloasso.

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne



