Réalisation d’une petite pochette jean Dans le cadre de notre festival de l’Artisanat, Good gang Paris vous propose un atelier à partir de 7 ans autour de la mode durable. Nous débutons par un temps de jeu sur les matières et leurs impacts sur l’environnement. Puis les enfants réalise une petite pochette en jean, jolie, pratique et éthique ! avec laquelle ils repartent. Samedi 10 avril 2021

Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

8 : Montgallet (211m) 6 : Dugommier (385m)

Contact :CPA Bessie Smith 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/ https://fr-fr.facebook.com/centrereuilly/

