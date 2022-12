Atelier couture : Autour du fil Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Atelier couture : Autour du fil Léognan, 10 janvier 2023, Léognan . Atelier couture : Autour du fil Café Associatif Kawa Nhan Place Joane Léognan Gironde Place Joane Café Associatif Kawa Nhan

2023-01-10 20:30:00 – 2023-01-10

Place Joane Café Associatif Kawa Nhan

Léognan

Gironde Rendez-vous tous les 2ièmes mardis de chaque mois avec Saskia qui vous accompagnera sur vos projets couture. Venez avec votre projet et votre matériel et Saskia s’occupe du reste ! Nos ateliers ne sont pas des cours de couture et s’adressent aux personnes de tous niveaux, même les débutants ! Inscription nécessaire avant le jeudi précédant l’atelier, par mail kawa.nhan@gmail.com, par téléphone au 05 56 92 76 60 ou au café. Rendez-vous tous les 2ièmes mardis de chaque mois avec Saskia qui vous accompagnera sur vos projets couture. Venez avec votre projet et votre matériel et Saskia s’occupe du reste ! Nos ateliers ne sont pas des cours de couture et s’adressent aux personnes de tous niveaux, même les débutants ! Inscription nécessaire avant le jeudi précédant l’atelier, par mail kawa.nhan@gmail.com, par téléphone au 05 56 92 76 60 ou au café. kawa nhan

Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Léognan

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Léognan Gironde Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Ville Léognan lieuville Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Léognan Departement Gironde

Léognan Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan/

Atelier couture : Autour du fil Léognan 2023-01-10 was last modified: by Atelier couture : Autour du fil Léognan Léognan 10 janvier 2023 Café Associatif Kawa Nhan Place Joane Léognan Gironde Gironde Léognan

Léognan Gironde