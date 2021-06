Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Atelier couture adultes Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Atelier couture adultes Binic-Étables-sur-Mer, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Atelier couture adultes 2021-07-10 – 2021-07-10

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Ateliers libres : pour vous aider dans votre projet en cours, vous montrer comment utiliser votre machine à coudre, votre surjeteuse, vous initier ou vous perfectionner à la couture en réalisant un objet durant la séance.

A partir de 16 ans et maxi 4 pers. contact@sofiloran.fr +33 6 72 87 49 15 Ateliers libres : pour vous aider dans votre projet en cours, vous montrer comment utiliser votre machine à coudre, votre surjeteuse, vous initier ou vous perfectionner à la couture en réalisant un objet durant la séance.

A partir de 16 ans et maxi 4 pers. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Étiquettes évènement : Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville 48.60169#-2.83036