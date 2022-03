Atelier couture Ado/Adulte Ambert Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Atelier couture Ado/Adulte Ambert, 5 mars 2022, Ambert. Atelier couture Ado/Adulte Boutique Les Adroits 21 bis place Saint Jean Ambert

2022-03-05 16:00:00 – 2022-03-05 18:00:00 Boutique Les Adroits 21 bis place Saint Jean

Ambert Puy-de-Dôme EUR 15 15 Venez coudre un projet “Zéro-déchets”.

Amenez votre machine à coudre !



Intervenante : Noémi Lauwers Boutique Les Adroits 21 bis place Saint Jean Ambert

