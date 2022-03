Atelier couture à la Forge Fleurie Val en Vignes Val en Vignes Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Val en Vignes

Atelier couture à la Forge Fleurie Val en Vignes, 14 mai 2022, Val en Vignes. Atelier couture à la Forge Fleurie À la Forge Fleurie Val en Vignes Val en Vignes

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 17:00:00 À la Forge Fleurie Val en Vignes

Val en Vignes Deux-Sèvres Val en Vignes EUR 15 NOUVEAUTÉ à la Forge Fleurie ! Catherine Olagnier a invité Charlotte pour vous proposer une journée couture. Venez partagez un moment d’échange autour de la création d’une idée cadeau. Alors tous à vos machines !!

Ouvert à tous. NOUVEAUTÉ à la Forge Fleurie ! Catherine Olagnier a invité Charlotte pour vous proposer une journée couture. Venez partagez un moment d’échange autour de la création d’une idée cadeau. Alors tous à vos machines !!

Ouvert à tous. +33 5 49 67 02 40 NOUVEAUTÉ à la Forge Fleurie ! Catherine Olagnier a invité Charlotte pour vous proposer une journée couture. Venez partagez un moment d’échange autour de la création d’une idée cadeau. Alors tous à vos machines !!

Ouvert à tous. Freepick

À la Forge Fleurie Val en Vignes Val en Vignes

dernière mise à jour : 2022-02-26 par Maison du Thouarsais

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Val en Vignes Autres Lieu Val en Vignes Adresse À la Forge Fleurie Val en Vignes Ville Val en Vignes lieuville À la Forge Fleurie Val en Vignes Val en Vignes Departement Deux-Sèvres

Val en Vignes Val en Vignes Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-en-vignes/

Atelier couture à la Forge Fleurie Val en Vignes 2022-05-14 was last modified: by Atelier couture à la Forge Fleurie Val en Vignes Val en Vignes 14 mai 2022 Deux-Sèvres Val en Vignes

Val en Vignes Deux-Sèvres