Atelier couture à la Forge Fleurie, 3 décembre 2022, . Atelier couture à la Forge Fleurie

2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-03 17:00:00 EUR 15 NOUVEAUTÉ à la Forge Fleurie ! Catherine Olagnier a invité Charlotte pour vous proposer une journée couture. Venez partagez un moment d’échange autour de la création d’une idée cadeau. Alors tous à vos machines !!

