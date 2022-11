ATELIER COUTURE à Cambremer les Dimanches 6 et 27 Novembre 2022 Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: 14340

Cette fois ci, elle propose pour ceux qui le souhaitent de nous apprendre à fabriquer un patron de base, à notre taille, qui pourra nous servir dans nos créations de fringues futures. Merci de répondre par retour de mail si vous souhaitez y participer car nous sommes limités en terme de place dans la salle. L’atelier est gratuit mais il faut adhérer à l’association (10 euros pour l’année) Pour info, l’atelier suivant aura lieu le dimanche 27 novembre ( Mais il n’est pas nécessaire de participer aux deux!) L’association l’Être Enchanté vous propose un atelier COUTURE PARTAGÉ , le dimanche 6 novembre , salle du coteau de 10h à 18h.

( chacun amène son petit frichti pour grignoter ensemble le midi) .

L’idée, c’est de coudre ensemble, de mettre en commun nos petites et grandes compétences et de passer un bon moment ensemble :)

Il faut venir avec sa machine, son matériel et son projet de couture personnel.

Comme au dernier atelier, Nana sera là pour nous accompagner dans nos projets.

Cette fois ci, elle propose pour ceux qui le souhaitent de nous apprendre à fabriquer un patron de base, à notre taille, qui pourra nous servir dans nos créations de fringues futures. Merci de répondre par retour de mail si vous souhaitez y participer car nous sommes limités en terme de place dans la salle. L’atelier est gratuit mais il faut adhérer à l’association (10 euros pour l’année) Pour info, l’atelier suivant aura lieu le dimanche 27 novembre ( Mais il n’est pas nécessaire de participer aux deux!) contact@etre-enchante.org +33 7 81 54 69 06 https://www.etre-enchante.org/ salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Cambremer

