ATELIER COUTURE

2022-08-25 – 2022-08-25 À partir de 8 ans.

Ambiance détendue et chaleureuse assurée.

Matériel fourni, atelier 25 € et 5 € d’adhésion à l’association. Réservation obligatoire par mail ou téléphone. Atelier couture : fabrique ton tablier en jeans !

A partir d’un vieux jeans, Cindy vous guidera pour la découpe, la couture et la déco de votre future tablier récup en jeans. À partir de 8 ans.

Matériel fourni, atelier 25 € et 5 € d'adhésion à l'association. Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

