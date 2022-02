Atelier Couture # 1 Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux, le samedi 12 février à 16:00

Atelier Couture # 1 ——————- ### sam. 12 févr. – 16:00 – 18:00 ATELIER POUR TOUT NIVEAU, DÉBUTANT A INTERMEDIAIRE Seront réalisés pendant l’atelier : lingette – essuie tout – sac vrac [inscription / ticket](https://www.lessimonescoop.fr/events/atelier-couture-1) Venez créer : · vos lingettes démaquillantes/nettoyantes, pour remplacer le coton dans votre salle de bain (pas de niveau nécessaire) · des essuies tout pour remplacer le sopalin dans votre cuisine (pas de niveau nécessaire) · des sac à vrac, pour faire vos courses dans les épiceries vrac, ou au marché, ranger dans votre valise ou offrir un cadeau et remplacer le papier d’emballage (pour les intermédiaires) Le tissu est fourni, (coton et éponge) mais vous pouvez amener, les vôtres si vous le souhaitez.

payant sur inscription

Proposé par les Simones Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux 17bis rue blanchard Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine

