Atelier Couronnes impériales Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 22:15, Lens.

Nuit des musées Atelier Couronnes impériales Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 19h15, 20h15, 21h15, 22h15 Inscription le jour-même, dans la limite des places disponibles

Atelier de création de couronnes pour les adultes

Ave impératrices et empereurs ! La nuit du Louvre-Lens vus est dédiée ! pour vous parer et profiter avec les honneurs dus à votre rang, venez créer votre couronne de lauriers, signe de votre dignité impériale.

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

Registration on the same day, subject to availability Saturday 14 May, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works.

¡Ave emperatrices y emperadores! ¡La noche del Louvre-Lens está dedicada! para adornaros y disfrutar con los honores debidos a vuestro rango, venid a crear vuestra corona de laureles, signo de vuestra dignidad imperial.

Inscripción el mismo día, dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France