Atelier couronne ou médaille ? MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, samedi 23 mars 2024.

Atelier couronne ou médaille ? MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Atelier: couronne ou médaille ?

Pendant l’Antiquité, les vainqueurs des épreuves olympiques ne gagnent pas de médaille, mais reçoivent une récompense symbolique, une couronne d’olivier, qui les placent sous la protection du dieu Zeus. Coachés par les médiateurs culturels, parents et enfants choisissent et fabriquent leur récompense.

Inclus dans le billet d’entrée.

De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

ATTENTION Les enfants doivent impérativement être accompagnés par un adulte, un adulte par enfant de moins de 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-24 12:30:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Atelier couronne ou médaille ? Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2024-02-13 par COORDINATION CÔTE-D’OR