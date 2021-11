Gonfreville-l'Orcher Gonfreville-l'Orcher Gonfreville-l'Orcher, Seine-Maritime Atelier : Couronne de Noël Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher Soyez créatifs pour Noël et venez fabriquer une couronne ! L’atelier sera animé par Stephaniebricole.

Atelier parent/enfant (à partir de 8 ans) Date : le samedi 4 décembre de 10h à 12h ou de 14h à 16h.

+33 2 35 13 16 54 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/programmation-culturelle-2021-2022/?fbclid=IwAR3vS6cRzDuStN3KoDoBKm4iB1lDJExwaDzwkROqyTM7cs-b-bpw4ZyCR68

