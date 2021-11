Bourges Bourges Bourges, Cher Atelier Couronne Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Atelier Couronne Bourges, 18 décembre 2021, Bourges. Atelier Couronne Bourges

2021-12-18 15:00:00 – 2021-12-18 17:00:00

Bourges Cher 12 EUR 12 Atelier créatif. Ouverture de la billetterie le 29 novembre. Pass sanitaire obligatoire Ouverture de la billetterie le 29 novembre. Outre l’incontournable sapin de Noël, il ne faut pour autant pas oublier la « Couronne de Noël ». Laissez libre court à votre imagination et venez concevoir votre propre couronne ! +33 2 48 23 02 60 Atelier créatif. Ouverture de la billetterie le 29 novembre. Pass sanitaire obligatoire Ouverture de la billetterie le 29 novembre. Bourges Berry Tourisme

Bourges

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges