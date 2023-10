Atelier révision et réparation de vélos Atelier Cour Cyclette Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne Atelier révision et réparation de vélos Atelier Cour Cyclette Ivry-sur-Seine, 20 octobre 2023, Ivry-sur-Seine. Atelier révision et réparation de vélos Vendredi 20 octobre, 08h30 Atelier Cour Cyclette Ivry Entreprendre sur Seine avec la Cour Cyclette vous invitent de 8h30 à 10h à l’atelier Cour Cyclette, 40 rue Marat à Ivry-sur-Seine Vous êtes entrepreneur à Ivry-sur-Seine et vous souhaitez développer la culture vélo de votre entreprise ? Une petite révision de votre vélo s’impose ? Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation, l’atelier Cour Cyclette en partenariat avec le club d’entreprises Ivry Entreprendre sur Seine, vous accueille, de 8h30 à 10h, autour d’un petit-déjeuner pour bénéficier d’un contrôle technique et d’une petite révision de votre vélo ☕️ 25€/pers. Ce moment est l’occasion pour nous d’échanger autour du sujet “qu’est-ce qu’un employeur pro vélo? ” Nous garderons ensuite vos vélos pour une petite révision.

Venez récupérer ensuite vos vélos dans la journée à réception du SMS envoyé par l’atelier Cour Cyclette Contactez-nous si vous êtes intéressés ! Atelier Cour Cyclette 40 rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelier@courcyclette.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T08:30:00+02:00 – 2023-10-20T10:00:00+02:00

2023-10-20T08:30:00+02:00 – 2023-10-20T10:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Autres Lieu Atelier Cour Cyclette Adresse 40 rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine Ville Ivry-sur-Seine Departement Val-de-Marne Lieu Ville Atelier Cour Cyclette Ivry-sur-Seine latitude longitude 48.808278;2.387878

Atelier Cour Cyclette Ivry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-sur-seine/