La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Atelier coup de pouce en informatique 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Atelier coup de pouce en informatique 12 place du marché 44420 La turballe, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La turballe. Atelier coup de pouce en informatique

du jeudi 8 juillet au mardi 20 juillet à 12 place du marché 44420 La turballe

L’association du Plan B organise un atelier coup de pouce en informatique, 2 fois par mois (un mardi et un jeudi), ouvert à tous. Des bénévoles seront à votre disposition pour vous aider à acquérir plus d’autonomie sur ces sujets et chercher avec vous des réponses à vos questions. L’association du Plan B organise un atelier coup de pouce en informatique, 2 fois par mois (un mardi et un jeudi), ouvert à tous. Des bénévoles seront à votre disposition pour vous aider à acquéri… 12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T12:00:00;2021-07-20T16:30:00 2021-07-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu 12 place du marché 44420 La turballe Adresse 12 place du marché 44420 La turballe Ville La turballe lieuville 12 place du marché 44420 La turballe La turballe