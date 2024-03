Atelier coup de main à la pépinière Flore Urbaine Pépinière Flore urbaine Paris, vendredi 1 mars 2024.

.Tout public. gratuit

Les ateliers « coup de main » hebdomadaires sont des temps dédiés à l’accueil des bénévoles qui souhaitent participer à la production et à l’entretien des plantes de la pépinière.

En bref

La pépinière de quartier est un lieu ressource pour la production mutualiste de jeunes plants, l’apprentissage des techniques horticoles et la sensibilisation à la biodiversité. La pépinière est ouverte à la participation de tous et approvisionne les jardins collectifs, pédagogiques, jardinières, associations, etc. en jeunes plants comestibles et ornementaux, diversifiés, robustes et adaptés aux conditions urbaines.

Votre rôle

Les ateliers coup de main hebdomadaires sont des temps dédiés à l’accueil des bénévoles qui souhaitent participer à la production, à l’entretien des plantes, à l’organisation et aux aux aménagements de la pépinière.

La pépinière de quartier Flore urbaine est un lieu paisible et verdoyant, très fleuri en extérieur au printemps-été. Depuis février 2021, cette pépinière de quartier est le lieu d’activité principal d’une équipe de salarié-e-s en parcours d’insertion professionnelle.

Pour une partie des personnes en insertion, les temps d’atelier coup de main sont fondamentaux pour (ré)apprendre, au sein d’un espace familier, à aller à la rencontre de personnes inconnues. Les ateliers coups de mains sont l’occasion d’entraînement à l’activité « d’animation et de conseil » et au travail de la langue française.

*** Profiter d’une visite du site ***

Si vous n’êtes jamais venu-e, l’équipe peut vous accueillir en vous faisant visiter le site Flore urbaine, espace de production commune à 3 associations (Pépins production, Plein air, Interface formation) .

*** (Re)découvrir le fonctionnement du végétal ***

A la pépinière, on commence par (re)découvrir le fonctionnement du végétal et ses moyens de reproduction : différencier les plantes en fonction de leur cycle végétatif (annuel, bisannuel, vivace), comprendre les enjeux liés aux substrats utilisés, à la labellisation bio, à la conservation des semences vivantes, apprendre à récolter les graines …

*** Acquérir des connaissances et savoirs faire sur la multiplication écologique des végétaux ***

En fonction de la saison, vous pourrez apprendre à semer, repiquer, bouturer, parfois marcotter et diviser les plantes en compagnie de l’équipe de pépiniéristes en parcours d’insertion professionnelle au sein de l’association Pépins production.

Pépinière Flore urbaine 40 rue du Télégraphe 75020

Contact : https://www.jagispourlanature.org/activite/pepiniere-flore-urbaine-atelier-coup-de-main-24

©maison du jardinage Parc de Bercy