[atelier] Coup de foudre La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris [atelier] Coup de foudre La Maison des métallos Paris, 9 décembre 2023, Paris. Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 17h00

.Tout public. A partir de 15 ans. payant tout public, à partir de 15 ans tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions) réservation conseillée atelier d’écriture sur le thème du « coup de foudre » Participez à un atelier d’écriture sur le thème du « coup de foudre » avec Catherine Verlaguet. L’autrice du Processus propose de vous initier à l’élaboration d’un récit et de vous transmettre une méthodologie d’écriture. En fin d’atelier, chaque participant·e repart avec une nouvelle théâtrale de son cru. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/atelier-catherine-verlaguet +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/263516-coup-de-foudre-samedi-9-et-dimanche-10-decembre

DR / Nur Yilmaz Johanny Bert Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Maison des métallos Paris latitude longitude 48.867741,2.377855

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/