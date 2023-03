Peinture sur verres et tous supports Atelier Couleurs Transparences, 1 avril 2023, Barrême.

Peinture sur verres et tous supports 1 et 2 avril Atelier Couleurs Transparences

« La lumière est essentielle pour marquer les couleurs de la peinture. »

Françoise Vert – Artisan en Métier d’Art – Peinture sur verre

Curieuse d’apprendre le Métier d’Art en peinture, mon plaisir a été de peindre ; j’ai appris toute seule en me référant sur un manuel ancien.

Créatrice de pièces uniques et personnalisables, mes œuvres sont réalisées au pinceau avec de la peinture mélangées entre-elles pour les nuances, sur plaques de verre, ou sur verres utilitaires. Le Métier d’Art, ainsi que le savoir-faire donnent à une plaque de verre toute la beauté d’une œuvre pleine de lumière et de transparence.

Dans un premier temps, j’ai commencé de peindre des tableaux. Ils sont peints à la main par l’Artiste. Parce que la technique du sous verre demande de la rigueur, la peinture est appliquée avec minutie, au pinceau. Mes œuvres sont réalisées à mon atelier, qui déborde de beautés aux couleurs vives et aux effets de transparence qui peuvent vous attirer et vous plaire.

Par la suite j’ai continué mon apprentissage par les vases. De formes et de matières différentes ils sont soit en verres ou en céramiques. Décorés et mis en valeurs par l’Artiste, les vases sont agréables par des couleurs chatoyantes, les peintures sont appliquées au pinceau.

Les verres sont joliment décorés. Afin de pouvoir recevoir vos amis et ainsi embellir votre table, les verres sont l’un des éléments de parure de votre table. A côté des verres se trouvent les carafes ainsi que les assiettes et les petits objets en verres. Par soucis de conservation de la beauté et de l’éclat de la peinture le lavage est à effectuer uniquement à la main.

Faisant les marchés j’ai commencé à peindre des flacons pour les fêtes de la lavande, c’est un pur moment de bonheur et de plaisir. La beauté des flacons, la finesse du trait du verre donne au dessein cet aspect si simple du présent. Evidemment je peint les flacons au pinceau.

Les ensembles sont le plaisir pour l’Artisan d’Art, ainsi que les pièces uniques qui sont les réalisations et embellissement de mon atelier.

Comment cette aventure a commencé ; c’était avant que je crée mon entreprise, j’avais commencé de peindre pour des amis et ma famille, puis en 2004, je suis devenue amateur.

Tout d’abord J’ai commencé par des marchés de Métier d’art, à Saint Raphaël et Aix en Provence, et ce pendant 3 ans. En un mot j’applique la technique du sous-verre sur tableau de verre.

J’ai exposé mes œuvres dans des associations afin de commencer de me faire connaître en qualité de peintre amateur.

Ainsi en 2008 je me suis installée en qualité d’Artisan en Métier d’Art, peinture sur verre.

La gamme de produits s’est agrandie et depuis elle est constituée de vaisselle transparente de sorte qu’il y a des verres, vases, carafes, flacons et bouteilles…

Je personnalise aussi pour les évènements de la vie, mariages, fêtes, anniversaires. De nouveaux thèmes sont arrivés comme les chasseurs, bergers, pécheurs, blasons.

Atelier Couleurs Transparences 04330 barreme Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

