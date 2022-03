Atelier “Couleurs Nature” Impression Végétale Pern Pern Catégories d’évènement: Lot

Atelier “Couleurs Nature” Impression Végétale Pern, 2 avril 2022, Pern. Atelier “Couleurs Nature” Impression Végétale Pern

2022-04-02 14:15:00 – 2022-04-02 17:30:00

Pern Lot Pern 15 EUR Samedi 2 avril :

Impressions végétales Samedi 9 avril :

Ecoprint Samedi 23 avril :

Teintures végétales Samedi 4 juin :

Impressions végétales Samedi 11 juin :

Ecoprint Samedi 18 juin :

Teintures végétales Ces ateliers vous feront expérimenter les couleurs végétales, dans 3 techniques différentes d’impressions ou de teintures sur coton. – de 14h15 à 17h30

– de 2 à 8 participants

– adultes et enfants

– âge mini 8 ans

– matériel fourni

– prévoir sa gourde

– …des gants caoutchouc

Teintures végétales campagne pixabay (1)

Pern

