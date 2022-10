Atelier « Couleurs de plantes » de 7 à 12 ans Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre Brest Voici un atelier adapté aux enfants de 7 à 12 ans pour extraire des couleurs à partir de végétaux et les utiliser en pochoir ou en dessin à la ficelle. Depuis toujours, les êtres humains utilisent les pigments provenant des plantes pour créer, décorer et embellir… Plusieurs techniques existent pour extraire ces couleurs et certaines ne sont pas si compliquées que cela ! Après une rapide découverte de l’intérêt des plantes tinctoriales, les enfants pratiquerons des extractions végétales par des manipulations simples et ludiques. Les jus obtenus seront utilisés pour réaliser des créations graphiques permettant de garder un souvenir de l’atelier. Les enfants sont autonomes lors des ateliers, la présence d’un parent ou accompagnateur n’est pas requise. > horaires : se présenter à 14h15 au pavillon d’accueil

> durée : 1h30

> tarif : 7€ par enfant Inscription sur le site Internet www.cbnbrest.fr animation@cbnbrest.com +33 2 98 02 46 00

