Atelier costumes et masques de Plazac Carnaval Salle polyvalente Plazac, samedi 10 février 2024.

14h. Fabrication de vos costumes, masques et instruments de musique. Chant du carnaval de Plazac. Déambulation préparatoire du trajet carnavalesque. Gratuit.

Samedi 10 février

De 14h à 19h ateliers

19h30 apéro partagé

20h projection du film Famille Carnaval

21h repas partagé, pratique des chants et musiques

Dimanche 11 février :

Atelier de 10h à 13h.

Ces ateliers proposent de fabriquer vos costumes et masques, des instruments de musique et d’apprendre les chants du carnaval de Plazac.

Déambulation préparatoire du trajet carnavalesque avec ses étapes et pratiques des chants et musiques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-11

Salle polyvalente Route Principale

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cricplazac@gmail.com

