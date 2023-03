[Rendez-vous d’Exception] Rencontre aux ateliers costumes de l’Opéra de Lyon Atelier Costumes de l’Opéra de Lyon Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Cet atelier, de 8 personnes, est ouvert aux plus de 15 ans et se déroule au 5 place Croix Paquet, Lyon 2. Atelier moulage en plâtre Cet atelier de 2h, vous permettra d’apres sculpture de réaliser un moule en alginate puis votre tirage en plâtre.

Cet atelier, de 4 personnes, est ouvert aux plus de 15 ans et se déroule au 5 place Croix Paquet, Lyon 2. Atelier moulage en toile Cet atelier de 2h, vous permettra d’apres maquette costume de vous initier à la création d’un costume sur mannequin de couture.

Cet atelier, de 4 personnes, est ouvert aux plus de 15 ans et se déroule au 5 place Croix Paquet, Lyon 2. Echange sur notre métier de costumier Durant 1h30, venez participer à une introspection dans les métiers du costumes.

Cet atelier, de 8 personnes, est ouvert aux plus de 15 ans et se déroule au 5 place Croix Paquet, Lyon 2. Visite commentée de l’atelier costumes Visitez l’atelier de costumes de l’Opéra de Lyon ou, costumières-modéliste, couturières-réalisatrices, décoratrice sur costumes, fabriquent, grâce à des savoir-faire unique, les costumes des Ballets et Opéras.

Cet atelier, de 10 personnes, ouvert à tous se déroule au 5 place Croix Paquet, Lyon 2. Horaires des différents ateliers: Atelier Broderie mardi 28 mars 2023, 14h00-15h30 Atelier Moulage en plâtre mardi 28 mars 2023, 14h00-16h00 vendredi 31 mars 2023, 10h00-12h00 Atelier Moulage en toile vendredi 31 mars 2023, 10h00-12h00 Echange sur notre métier de costumier mardi 28 mars 2023, 14h00-15h30

vendredi 31 mars 2023, 10h00-11h30 Visites commentées de l’atelier costumes mardi 28 mars 2023, 14h30-15h00

vendredi 31 mars 2023, 10h30-11h00 Conditions de réservation : Par mail uniquement à : inscriptionjoureuro@opera-lyon.com

