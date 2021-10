Paris Cinéma des Cinéastes île de France, Paris Atelier costumes Cinéma des Cinéastes Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier costumes Cinéma des Cinéastes, 19 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 19 décembre 2021

de 11h à 13h

Venez habiller les personnages d’Azur et Asmar Azur et asmar + atelier costumes

Le film De Michel Ocelot France I 2006 I 1h39 I animation I couleur I A partir de 6 ans Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles… L’atelier Encadrés par les équipes de Popcorn et Cin’épi, les enfants personnaliseront les costumes des deux garçons avec des gommettes et des crayons avec des motifs orientaux, en s’inspirant du film Azur et Asmar de Michel Ocelot ! résa : resa@cip-paris.fr Durée : 30 mn Événements -> Festival / Cycle Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy Paris 75017

