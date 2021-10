Paris Cinéma Studio des Ursulines île de France, Paris Atelier costumes avec Popcorn et Cin’épi ! Cinéma Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier costumes avec Popcorn et Cin’épi ! Cinéma Studio des Ursulines, 16 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

Personnalisez les costumes d’Azur et Asmar. Avec l’Enfance de l’Art – Cinéma. Encadrés par les équipes de Popcorn et Cin’épi, les enfants personnaliseront les costumes des deux garçons avec des gommettes et des crayons avec des motifs orientaux, en s’inspirant du film Azur et Asmar de Michel Ocelot. Samedi 16 octobre, à 18h. Atelier gratuit après la projection du film. Spectacles -> Jeune public Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

Contact : https://www.studiodesursulines.com/ marion@studiodesursulines.com Spectacles -> Jeune public Cinéma;En famille;Enfants

Michel Ocelot

