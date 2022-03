Atelier cosmétiques Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Atelier cosmétiques Yvetot, 1 avril 2022, Yvetot. Atelier cosmétiques Rue du Château Chez Babette Yvetot

2022-04-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-01 21:00:00 21:00:00 Rue du Château Chez Babette

Yvetot Seine-Maritime Envie d'une bulle de détente ? Chez Babette vous accueille avec une coupe de vin pétillant normand tandis que Christelle vous présente les produits cosmétiques de la marque Chogan. claire@chezbabette.fr +33 6 64 79 91 53 https://chezbabette.fr/

