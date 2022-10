Atelier cosmétiques solides Ballay Ballay Catégorie d’évènement: Ballay

Atelier cosmétiques solides Ballay, 14 octobre 2022, Ballay. Atelier cosmétiques solides

Vauloyer Ballay

2022-10-14 – 2022-10-14 Vauloyer Ballay Ardennes EUR 30 30 Ballay Apprenez à créer vos propres cosmétiques solides, pas à pas, lors d’un atelier avec Karine Zaia.A partir de 14hTarif : 30€Inscription obligatoire. creaaunaturel@gmail.com +33 6 75 81 60 53 Vauloyer Ballay

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégorie d’évènement: Ballay Autres Lieu Ballay Adresse Vauloyer Ville Ballay lieuville Vauloyer Ballay

Ballay Ballay https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ballay/

Atelier cosmétiques solides Ballay 2022-10-14 was last modified: by Atelier cosmétiques solides Ballay Ballay 14 octobre 2022

Ballay