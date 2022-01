Atelier cosmétiques naturels (session 2) Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Lundi 14 février 2022 à 18h à l’Espace Concorde**, vous apprendrez à **réaliser un baume à lèvres** et un **baume hydratant pour les mains.** **Inscription :** * auprès du service développement durable au 03 20 43 19 50 * via le [formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-s2-) sur le site internet de la ville

Lundi 14 février 2022 à 18h à l’Espace Concorde, vous apprendrez à réaliser un baume à lèvres et un baume hydratant pour les mains. Espace Concorde Rue Carpeaux – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

